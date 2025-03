Genova – La cantante Rose Villain, reduce dal Festival di Sanremo dove si è esibita con il brano “Fuorilegge” sarà a Genova, giovedì 27 marzo per un “firmacopie” presso il Mondadori Bookstore di corso Sardegna.

L’appuntamento è fissato per le 17,30 e i fan potranno incontrare Rose Villain dal vivo, farsi firmare copie del nuovo album Radio Vega e scattare insieme a lei dei selfie.

L’occasione di incontrare “dal vivo” la cantante che sta riscuotendo un successo crescente con brani molto graditi soprattutto ad un pubblico giovane e che si trasformano in tormentoni anche per gli adulti.