Genova – Sono stati denunciati i tre ragazzi, sedicenti supporter della Sampdoria, fermati dai dalle forze dell’ordine in via Moresco, nella zona dello Stadio di Marassi al termine della partita Sampdoria – Palermo dello scorso 8 marzo.

I tre, due minorenni ed un maggiorenne, nascondevano in alcuni sacchetti dei bastoni in legno del tipo usato per gli attrezzi agricoli, 15 tubi multistrato in plastica e sette fuochi d’artificio di cui non hanno saputo spiegare provenienza ed utilizzo.

I tre sono stati notati mentre camminavano con fare sospetto in direzione della zone di Brignole dove era atteso l’arrivo dei tifosi palermitani. Gli agenti li hanno fermati e controllati trovando nelle sacche i bastoni, le tubazioni e i fuochi di artificio e subito è scattato il sequestro del materiale e la denuncia per possesso di oggetti atti a offendere, in violazione delle normative vigenti in tema di stadio, art 6 ter legge 401/89 e successive modifiche.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20,30 quando la maggior parte dei tifosi blucerchiati era ancora nella zona dello stadio e si attendeva la partenza dei pullman dei supporter del Palermo diretti alla stazione.