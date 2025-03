Savona – Un uomo di 42 anni è stato denunciato dagli agenti di polizia a seguito di quanto accaduto all’interno di un negozio a Savona. I poliziotti sono giunti sul posto dopo esser stati avvertiti da un passante, il quale segnalava una lite all’interno dell’esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito, la lite avrebbe riguardato una donna e lo stesso 42enne, che durante la discussione avrebbe estratto un lungo pugnale di 27 centimetri e avrebbe poi tentato di nasconderlo alla vista degli agenti. I poliziotti si sono accorti di quanto stava accadendo, hanno rapidamente rinvenuto l’arma e ne hanno trovata un’altra nelle vicinanze.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso come i due pugnali – entrambi di 27 centimetri di lunghezza – risalgano al ventennio fascista e, in particolare, fossero in dotazione alla divisa di “avanguardista moschettiere” della Gioventù Italiana del Littorio.

Nei confronti del 42enne è scattata la denuncia per porto abusivo di armi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0