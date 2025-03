Liguria – Nuovi lavori e conseguenti possibili disagi lungo la linea ferroviaria intorno al capoluogo ligure in vista dei prossimi due fine settimana, che vedranno la prosecuzione degli interventi relativi al potenziamento infrastrutturale nell’ambito del Nodo di Genova. Ecco, di seguito, i dettagli:

“Nuove fasi per gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova/Campasso per la realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Brignole e tra Genova Voltri e Sampierdarena e di manutenzione straordinaria al binario lato mare della travata metallica sul torrente Gromolo della stazione di Sestri Levante.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sarà necessario interrompere alla circolazione in alcune tratte nei fine settimana 22-23 e 29-30 marzo, nel dettaglio:

dalle ore 14 del sabato alle ore 20 della domenica dei fine settimana 22 – 23 e 29 – 30 marzo in ambito Genova Rivarolo, i treni Regionali della relazione Novi Ligure/Arquata Scrivia – Genova sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Bolzaneto e Genova Brignole, quelli della relazione Milano-Genova Piazza Principe/Ventimiglia e i Treni del Mare (solo per il weekend 29-30) utilizzeranno l’itinerario alternativo da Arquata via Mignanego con eliminazione delle fermate di Busalla e Isola del Cantone. I treni della relazione Ravenna/Piacenza/Rimini – Genova sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Bolzaneto/Busalla e Genova Brignole



——————————————————————————————————

dalle ore 00.30 di domenica 23 marzo alle ore 4.30 di lunedì 24 marzo sarà interrotta la circolazione su un binario della linea Genova – La Spezia tra Sestri Levante e Deiva Marina con i treni regionali che subiscono rimodulazioni d'orario, limitazioni a Sestri Levante e Chiavari e cancellazioni".