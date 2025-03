Genova – Stava stendendo i panni quando ha perso l’equilibrio cadendo dalla finestra per alcuni metri per poi atterrare sul cofano di un’auto posteggiata in strada. E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino la donna di 66 anni soccorsa questo pomeriggio in via Palestro, nel quartiere di Castelletto, dal personale della Croce Blu.

La donna è caduta dal primo piano di una palazzina ed è stata trasportata in codice rosso, il più grave, in ospedale.

In corso la ricostruzione dell’episodio e le eventuali responsabilità.

I medici hanno riscontrato un forte trauma cranico e lesioni varie causate dalla caduta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0