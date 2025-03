Celle Ligure (Savona) – Grave incidente, intorno all’ora di pranzo, lungo la statale Aurelia dove un ciclista è caduto rovinosamente a terra nella zona delle ex colonie Bergamasche.

L’uomo avrebbe perso il controllo della sua bicicletta cadendo a terra con un impatto molto forte che gli ha fatto perdere i sensi.

Fortunatamente l’incidente è stato notato da automobilisti che hann subito chiamato il 118 che ha inviato auto medica e ambulanza.

Il personale medico ha poi richiesto l’intervento del soccorso aereo e l’elicottero del 118 si è alzato in volo per l’uomo che risulta grave ed in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidete e verificando se altri veicoli sono stati coinvolti nella caduta del ciclista.

