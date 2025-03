Genova – Maxischermo illuminato con le frasi dedicate alla Festa del Papà, ieri sera, in piazza De Ferrari.

La dedica di Regione Liguria alla giornata nella quale si festeggia il Papà con le frasi più significative arrivate in risposta alla domanda “Cosa hai imparato dal tuo papà?”, lanciata sui social di Regione Liguria per celebrare questa ricorrenza.

Dal fare la pizza ad affrontare le difficoltà con un sorriso, dal valore dell’onestà alla passione per la barca a vela fino all’ avere cura delle persone, al sapere tutto sui pianeti, al vivere il presente e all’ essere felice: nelle frasi raccolte c’è un vero e proprio caleidoscopio di emozioni, tutte dedicate a questo rapporto tanto significativo.