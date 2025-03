Genova – Riaprirà regolarmente domani mattina, dopo le riparazioni e i controlli l’asilo aziendale La Trottola presente nel complesso dell’ospedale San Martino e aperto principalmente per i figli dei dipendenti.

Nella notte ignoti ladri sono penetrati all’interno della struttura per rubare alcuni oggetti ed hanno danneggiato la struttura e mezzo sottosopra arredi e mobilio. Un’azione che ha comportato l’impossibilità di aprire l’asilo questa mattina e oltre 50 bambini ed i loro genitori si sono ritrovati a gestire un’emergenza con l’asilo non frequentabile.

La direzione dell’ospedale ha fatto sapere che la struttura è stata bonificae e messa in sicurezza e pertanto domani potrà riaprire regolarmente.

Le forze dell’ordine hanno ispezionato i locali per acquisire informazioni ed eventuali proeve come impronte digitali e riprese video che potranno consentire l’identificazione dei ladri .

