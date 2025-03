Genova – Un pannello solare che nasconde una telecamera ed un dispositivo di rilevamento a raggi infrarossi puntato sulla corsia discendente di corso Gastaldi, in direzione centro. Il tam tam di automobilisti e motociclisti ha subito rilanciato la curiosa novità e in breve ha iniziato a circolare la notizia che si tratti di un nuovo autovelox o, comunque, di un dispositivo per multare chi corre troppo.

La notizia è stata smentita direttamente dall’assessore alla Sicurezza Antonio Gambino che, in un post sui social ha scritto:

“Sta circolando una notizia completamente falsa: la telecamera installata in quel punto non è un autovelox, ma un semplice dispositivo conta-vetture per la gestione della mobilità.

Detto questo, se qualcuno rallenterà pensando che lo sia, tanto meglio. In quel tratto di strada, purtroppo, si sono verificati incidenti gravi in passato, e la sicurezza viene prima di tutto”.

Gli automobilisti restano perplessi ma ovviamente non c’è motivo di dubitare delle parole dell’assessore responsabile, tra le altre cose, anche della Polizia Locale.

(Nella foto la nuova installazione tecnologica)

