Genova – Ha visto passare la volante della polizia ed ha iniziato a camminare più velocemente e a guardarsi le spalle destando i sospetti degli agenti. Un uomo di 29 anni è stato fermato e denunciato in via Cornigliano, la scorsa notte, e trovato in possesso di circa 50 grammi di droga e di un bilancino di precisione.

Il ragazzo stava camminando per strada quando è arrivata l’auto della polizia e lui ha subito cercato di cambiare strada aumentando il passo.

Quando ha creduto di non essere visto, poi, ha cercato di disfarsi di un pacchetto contenente i bilancino.

A quel punto gli agenti lo hanno bloccato e lo hanno trovato in possesso della droga, una lastra di hashish del peso di circa 50 grammi. Portato in commissariato, il giovane è stato denunciato per possesso di droga.

