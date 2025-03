Cavi di Lavagna (Genova) – Sono stati identificati e denunciate le due persone che nella notte tra sabato e domenica scorsi non si sono fermati ad un posto di blocco della polizia stradale di Chiavari istituito nella zona di Cavi di Lavagna.

I due, in sella ad una moto, hanno accelerato riuscendo ad evitare gli agenti per poi fuggire nella notte.

I controlli successivi e le indagini sulle registrazioni video della zona hanno permesso agli agenti di risalire al proprietario del mezzo a due ruote che è stato denunciato insieme alla seconda persona che viaggiava a bordo.

Durante la notte di controlli stradali la polizia ha inoltre fermato e controllato decine di auto e moto per sottoporre i conducenti a controlli anti alcol.

Una persona ha perso la patente per guida in stato di ebbrezza.

