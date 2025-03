Pigna (Imperia) – E’ stato trovato e salvato Rudy il cane disperso da giorni e precipitato in un dirupo nella zona del Colle Melosa, nel comune imperiese di Pigna.

A darne notizia il personale del Rifugio Allavena che ha pubblicato un post con la foto del povero animale soccorso dai vigili del fuoco.

Rudy si era allontanato venerdì scorso con il fratello probabilmente all’inseguimento di un animale selvatico e non ha fatto ritorno. I proprietari allarmati hanno chiesto aiuto e subito è scattata la macchina dei soccorsi.

Il fratello è stato trovato ma per Rudy si temeva il peggio sino a ieri sera quando i proprietari arrivati sul posto hanno sentito i guaiti di Rudy che probabilmente era caduto in un dirupo.

Per salvarlo sono arrivati i droni, le termocamere e i visori notturni con le squadre di soccorso dei vigili del fuoco.

Oggi finalmente la bella notizia.

“Lo hanno recuperato, è tra le braccia della sua famiglia finalmente – scrivono al Rifugio –

Grazie a tutte le squadre di ricerca, ai vigili del fuoco, ai forestali, a tutti militi, alle persone che ci hanno sostenuti da vicini e da lontano, grazie a tutti. Ora ci riprendiamo dalla stanchezza e dallo shock di questi giorni, poi ci aggiorniamo.

Grazie a tutti amici della Melosa, Grazie”.