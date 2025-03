Genova – Sono gravi le condizioni del tabaccaio di 57 anni che questa sera è stato aggredito e accoltellato durante una rapina nel suo negozio, in salita della Provvidenza, nella zona di Principe.

L’uomo è stato affrontato da uno o forse due rapinatori che sono entrati nella tabaccheria puntando le armi e chiedendo l’incasso come bottino.

Il tabaccaio avrebbe reagito nel tentativo di allontanare i rapinatori ricevendo almeno una coltellata ad una gamba.

Una ferita molto profonda che ha scatenato una forte emorragia che avrebbe potuto essere mortale se non fosse stato soccorso da passanti prima e dalla Croce Blu di Castelletto poi.

Il personale dell’ambulanza e dell’automedica sono riusciti a rallentare la copiosa perdita di sangue permettendo il trasferimento urgente, in codice rosso, in ospedale.

In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la vicenda e per dare una identità ai malviventi che andranno assicurati alla Giustizia.

