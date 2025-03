Genova – Rischia grosso lo studente di 12 anni che questa mattina ha spruzzato spray al peperoncino in classe mandando all’ospedale due compagne di scuola.

L’episodio è avvenuto alla scuola meda Cantore di corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi e sul caso indagano le forze dell’ordine.

Alle 10 circa uno studente ha spruzzato il contenuto di una bomboletta per autodifesa all’interno della classe e subito gli studenti hanno iniziato ad avere problemi respiratori e forte bruciore agli occhi.

Due ragazzine di 12 anni sono state accompagnate in ospedale con l’ambulanza. Una delle due è stata colpita da un attacco di panico mentre l’altra presentava forti problemi nella respirazione.

Le due giovanissime sono state trasferite all’ospedale Gaslini dove i medici hanno atribuito il codice giallo, non particolarmente grave.

Alla scuola si sono presentate anche le forze dell’ordine per identificare l’autore della bravata e per capire perché avesse spruzzato il gas urticante.

Una motivazione vera e propria non è ancora emersa e probabilmente si è trattato solo di uno stupido scherzo.

Il ragazzo identificato, però, rischia ora una sospensione da scuola ma non potrà essere imputato perché di età inferiore ai 14 anni.

I problemi arriveranno per i genitori che rischiano di dover pagare i danni alle famiglie delle ragazzine e una denuncia per non avere controllato il figlio.