Genova – Si è arreso ed ha aperto la porta alle forze dell’ordine il 46enne che questa mattina ha scatenato il panico in via Arrivabene, nel quartiere di Sestri Ponente, dopo essersi barricato in casa per motivi ancora da accertare, urlando di volersi far saltare per aria con dell’esplosivo.

L’uomo ha avviato una lunga trattativa con le forze dell’ordine mentre la strada veniva chiusa al traffico e la ex compagna veniva “reclutata” come negoziatore per cercare di capire la situazione e arrivare ad una soluzione pacifica della vicenda.

L’uomo ha inizialmente minacciato tutti e ha manifestato l’intenzione di far saltare per aria il palazzo ma poi è passato alla richiesta di una somma di denaro – circa 5mila euro – e du una vettura con la quale fuggire senza essere inseguito.

Mentre sul posto arrivavano anche i mezzi degli artificieri, dei vigili del fuoco e delle unità speciali, l’uomo ha probabilmente capito che la situazione stava degenerando e ha aperto la porta all’avvocato che lo ha convinto poco dopo a consegnarsi agli agenti senza condizioni.

Il dramma si è quindi risolto intorno alle 14,30 con l’ingresso delle forze dell’ordine nell’appartamento e l’ispezione degli artificieri e dei pompieri per accertare che non ci fossero esplosivi o ordigni innescati.

Resta ora da capire il comportamento dell’uomo che sembrava disperato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0