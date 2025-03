Genova – Si è chiuso con 22 patteggiamenti e 8 assoluzioni ed il sequestro di beni e conti per una decina di milioni di euro, a fronte di un “buco” presunto di almeno 300, il processo per il fallimento di Qui Group, il colosso della gestione dei ticket pasto che ha causato un terremoto tra locali e aziende e persino allo Stato.

Miti le condanne (max 4 anni e 6 mesi) a fronte della gravità dei danni economici causati e misero il “bottino” delle confische che difficilmente potrà coprire le somme perse da decine di bar e ristoranti che hanno visto fallire il gruppo dopo crescenti difficoltà nei pagamenti dei ticket accettati e che che ora rischiano di non veder risarciti i debiti.

Gregorio Fogliani, al vertice del gruppo ha patteggiato una condanna a 4 anni e 6 mesi e la confisca di un patrimonio di circa 6 milioni di euro, compresa la quota del 20% della società Azzurra che possiede “i muri” del Moody di Piccapietra.

Il crollo del gruppo, leader nella gestione del business dei buoni pasto, ha causato un terremoto commerciale avendo di fatto fatto perdere somme anche molto ingenti a chi accettava i ticket per gli acquisti di alimentari e consumazioni al bar e ristoranti e le aziende che acquistavano i buoni pasto per poi darli ai loro dipendenti.

Colpito dal crack anche la Consip, l’ente statale che si occupava della gestione dei buoni pasto sostitutivi delle mense di Uffici e Sedi distaccate di ministeri ed enti pubblici.

Il fallimento del gruppo aveva coinvolto anche molte altre società della galassia economica gestita dalle stesse persone e il “buco” era stato stimato in oltre 300 milioni di euro che difficilmente verranno recuperati.

