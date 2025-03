Genova – Si è barricato in casa e minaccia di far esplodere il palazzo con dell’esplosivo il 46enne che sta terrorizzando la zona di via Arrivabene, nel quartiere di Sestri Ponente dove è in corso un blitz delle forze dell’ordine per cercare di far ragionare l’uomo o di bloccarlo.

L’allarme intorno alle 9 di questa mattina quando, per motivi ancora da chiarire, l’uomo si è barricato nella sua abitazione e ha iniziato a gridare di voler far saltare per aria il palazzo.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e mentre la polizia locale bloccava la strada, polizia e carabinieri cercavano di isolare la zona e di avviare una comunicazione con la persona per tranquillizzarla e capire i motivi del suo gesto.

Sul posto sarebbe arrivata anche l’ex compagna dell’uomo che potrebbe fare da “negoziatore” tra le parti

