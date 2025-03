Genova ha incassato 36,7 milioni di euro dalle multe pagate da automobilisti e motociclisti nel corso del 2024 e si piazza al sesto posto, a livello italiano per multe e sanzioni preceduta da città con milioni di abitanti cme Milano (204), Roma (145,8 milioni), Firenze (61,6) e Torino (poco meno di 61,2 milioni euro).

Continuando a scorrere la graduatoria, al quinto posto si trova il comune di Napoli, che lo scorso anno ha dichiarato incassi per multe stradali alle famiglie pari a 42,9 milioni di euro, seguito dal comune di Genova (36,7 milioni di euro) e da quello di Bologna (27,7 milioni di euro)

Sono dati diffusi elaborando quelli di Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come, nel 2024, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni italiani siano arrivati ad oltre 1,7 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto al 2023.

Sfortunatamente non è possibile sapere quante siano le sanzioni “umane”, quelle cioè date fisicamente da agenti della polizia locale e quante invece arrivano da semafori intelligenti, telecamere elettroniche e altri ritrovati come i dispositivi montati sulle auto della polizia locale e che “setacciano” le targhe delle auto incontrate per punire divieti di sosta, auto in seconda fila ma anche assicurazioni scadute e revisioni non effettuate.

In Liguria un altro “record” poco invidiabile per automobilisti e motociclisti che abitano nella zona. Con solo 464 abitanti, Carrodano, in provincia di La Spezia ha dichiarato incassi da multe stradali alle famiglie per oltre 807 mila euro, circa 1.739 euro ad abitante. Fortunatamente per i residenti (meno per le auto di passaggio) la maggior parte riguarda sanzioni date sulle strade di passaggio ad alta percorrenza di “foresti”.

