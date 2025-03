Genova – Spunta una nuova telecamera con sensori a infrarossi in corso Gastaldi e il tam tam degli automobilisti lancia l’allarme per un nuovo autovelox.

La telecamera si trova nel tratto discendente della strada, in direzione centro, ed è stata installata al di sotto di un pannello solare che sembra coprirla alla vista. Accanto un dispositivo ad infrarossi di quelli che vengono utilizzati per “illuminare” le targhe e renderle leggibili anche al buio o condizioni di scarsa visibilità.

Particolari che hanno subito fatto pensare ad un nuovo autovelox in grado di sanzionare le auto e le moto di passaggio, per eccesso di velocità ma anche verificare in tempo reale la copertura assicurativa e la regolarità delle revisioni prescritte dal Codice della Strada.

In breve tempo la notizia è rimbalzata sulle pagine social dedicate ai problemi del traffico cittadino (ben tre a sottolineare quanto sia “caldo” il tema) e le chat più o meno anonime che segnalano la presenza di code ed incidenti ma anche posti di blocco, autovelox e controlli e la discussione si è incendiata al punto che lo stesso assessore comunale alla Sicurezza Antonio Gambino ha deciso di fare una precisazione sui social smentendo che possa trattarsi di un autovelox.

“Sta circolando una notizia completamente falsa – ha scritto Gambino sulla sua pagina social – la telecamera installata in quel punto non è un autovelox, ma un semplice dispositivo conta-vetture per la gestione della mobilità.

Detto questo, se qualcuno rallenterà pensando che lo sia, tanto meglio. In quel tratto di strada, purtroppo, si sono verificati incidenti gravi in passato, e la sicurezza viene prima di tutto”.

L’intervento social dell’assessore ha tranquillizzato molti ma su alcuni dei gruppi di discussione ci si domanda come mai utilizzare un sistema così sofisticato (e costoso) invece dei tradizionali “cavi”, stesi da un capo all’altro della carreggiata, per contare le auto e chiedono al Comune di smentire anche che la telecamera possa essere in futuro utilizzata per gli scopi che avevano creato perplessità per il mancato annuncio dell’installazione.

(Nella foto la nuova installazione tecnologica)

