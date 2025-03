Genova – Restano gravi le condizioni del tabaccaio di 57 anni che ieri sera è stato accoltellato durante un tentativo di rapina nel suo negozio al Lagaccio.

L’uomo ha ricevuto una coltellata ad una gamba che ha provocato una profonda ferita che avrebbe potuto ucciderlo se non prontamente soccorso e e trasportato con la massima urgenza in ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Uno o forse due malviventi sono entrati nel nella sua tabaccheria di salita della Provvidenza, alle spalle della stazione di Principe, e hanno intimato all’uomo di consegnare l’incasso e l’uomo ha reagito tentando di colpire il rapinatore. Ne è nata una colluttazione nella quale ha ricevuto una coltellata che avrebbe potuto ucciderlo.

Una forte perdita di sangue è stata fortunatamente contenuta da chi è intervenuto per soccorrerlo mentre arrivava l’ambulanza del 118.

La corsa all’ospedale ha letteralmente salvato la vita all’uomo che è stato ricoverato in gravi condizioni.

Indagini sono in corso per individuare e assicurare alla giustizia il responsabile e l’eventuale complice.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0