Genova – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per il rogo di auto divampato intorno alle 4 in passo Camozzi, nel quartiere di Certosa.

Per cause ancora da accertare 2 auto hanno preso fuoco una dopo l’altra e i residenti della zona sono stati risvegliati dal forte odore di bruciato e dal rumore ed hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 ce ha inviato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

I mezzi dei vigili del fuoco hanno raggiunto velocemente la zona ma per le auto era ormai troppo tardi. Le fiamme sono state spente ma le auto sono andate distrutte.

In corso le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine del rogo. Non si esclude la mano di un piromane.

