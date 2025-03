Genova – Nuovi ritardi e ancora disagi per la chiusura di via Montesano, alle spalle della stazione di Brignole. La stretta stradina che corre tra le case e il muraglione della zona ferroviaria, è bloccata da mesi e il “fine lavori” inizialmente annunciato per Natale slitta di settimana in settimana, apparentemente senza un motivo.

Oltre a creare disagi pesantissimi per i residenti, la chiusura di via Montesano causa problemi anche ai tanti genovesi che la utilizzano per by-passare gli ingorghi di Brignole per passare da via Serra alla zona di Marassi/San Fruttuoso e per chi cerca di arrivare in centro passando a monte della stazione di Brignole.

La “trappola” dei cartelli mal posizionati continua a “mietere vittime” e automobilisti e motociclisti cercano di tanto in tanto di tentare la sorte sperando che la strada sia stata riaperta ma da mesi vengono delusi.

Lavori che vanno avanti da mesi e che comportano la chiusura totale della strada e soprattutto chi arriva da via Serra, non segnalati se non all’ultimo momento, quando ormai la svolta è stata presa e tocca invertire la marcia tra gli improperi rivolti a chi gestisce la segnaletica stradale in loco.

Secondo le “voci” di quartiere sarebbe stata trovata una grossa vasca – probabilmente una antica cisterna – che non risulterebbe segnalata nella cartografia cittadina ma sono in molti a credere che sia praticamente impossibile che un simile manufatto non sia registrato e costituisca una “sopresa” per i progettisti dei lavori e si domanda quindi al Comune e agli enti preposti alle verifiche di lavori e cantieri stradali, di accertare cosa ostacoli la chiusura del cantiere e la riapertura della strada.

