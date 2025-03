Genova – E’ stato operato alla gamba ferita da una coltellata che poteva ucciderlo il tabaccaio di 57 anni coinvolto ieri pomeriggio in una tentata rapina nel suo negozio di salita della Provvidenza, nella zona di Principe.

L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento ed è ancora in gravi condizioni all’ospedale San Martino dove i medici si sono ancora riservati la prognosi confermando che se i carabinieri intervenuti sul posto, fuori dalla tabaccheria, non avessero bloccato la forte emorragia in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, l’uomo sarebbe deceduto per la grave perdita di sangue.

Intanto proseguono ancora le indagini per identificare e assicurare alla Giustizia l’uomo che ieri pomeriggio è entrato nella Tabaccheria ed ha cercato di infrangere la paratia che separa i clienti dal titolare e creata proprio per evitare rapine e aggressioni che sono divenute frequenti nella zona.

Il tabaccaio lo ha inseguito e una volta uscito dal negozio è stato accoltellato alla gamba, un fendente che ha causato una forte perdita di sangue.

Fortunatamente i carabinieri intervenuti, chiamati dai passanti, hanno subito compreso la situazione ed hanno bloccato l’emorragia, rallentando il dissanguamento.

Poi l’uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi e di qui, vista la gravità della situazione, è stato dirottato al San Martino.

Cresce intanto la protesta dei commercianti e dei residenti della zona che denunciano un aumento vertiginoso di reati e la presenza massiccia di spaccio e di persone in forte difficoltà che commettono ogni genere di reato per procurarsi la droga.

Una situazione insostenibile che va avanti da tempo e che è stata più volte segnalata ma senza interventi di particolare rilevanza.

I residenti chiedono la presenza costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di chi vive e lavora in quella parte della città.

