Una nuova perturbazione interesserà la Liguria tra la serata di oggi, venerdì 21 marzo 2025 e la mattinata di domani, sabato 22. Possibili piogge intense ed a carattere di rovescio al passaggio delle suddette perturbazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 21 Marzo 2025

Mattinata con cielo nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque. Possibili piogge deboli o pioviggini tra il Genovese e il Ponente, tempo asciutto a levante.

Nel pomeriggio situazione pressochè immutata, mentre in serata avremo un’intensificazione dei fenomeni a ponente, con rovesci in estensione alla provincia di Genova nell’arco della notte. Possibili rovesci intensi sull’asse Faiallo-Turchino-Valle Stura – Val Cerusa e Val Leira. A levante tempo ancora asciutto con i primi fenomeni sul Tigullio occidentale nella notte.

Venti forti da sud est al largo e da est-nord-est sull’Imperiese, deboli da sud-est sul resto della regione. In serata vento in intensificazione, sempre da sud-est, anche sulla costa centro-orientale, con ritorno da nord nel Savonese.

Mare molto mosso o localmente agitato al largo e sull’Imperiese per onda viva da est. Da mosso a molto mosso sugli altri settori.

Temperature in aumento le minime, in lieve calo le massime specie sotto eventuali precipitazioni.

Costa: Min: +8°C/+11°C – Max: +12°C/+14°C

Interno: Min: 0°C/+7°C – Max: +9°C/+12°C