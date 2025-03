Ventimiglia (Imperia) – Ancora una scossa di terremoto e ancora paura per la terra che trema ormai da due giorni.

E’ stata avvertita anche nella zona del confine la nuova scossa di terremoto che ha avuto come epicentro l’entroterra di Nizza, in Francia. La scossa è stata registrata alle 22,25 con magnitudo 2,6, e con epicentro a 23 chilometri di profondità nell’entroterra di Nizza.

Si tratta della terza scossa di terremoto registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in pochi giorni.

Martedì scorso infatti, due scosse più forti, con magnitudo superiore a 3 avevano suscitato molta apprensione tra la popolazione che vive tra Nizza e Imperia.

La prima scossa intorno alle 18,30, con magnitudo 3,6 e la seconda intorno alle 22,24, di 3,4.

Molta la paura ma fortunatamente nessun danno e la situazione viene monitorata con attenzione dagli esperti perché, contrariamente a quanto comunemente creduto, la Liguria non è una zona esente da terremoti anche distruttivi come dimostra il terremoto che nel 1887 causò oltre 600 morti proprio nella zona dell’imperiese.

