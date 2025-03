Sanremo (Imperia) – Ancora ricercato l’uomo che ieri pomeriggio ha colpito con diversi pugni al volto un passeggero sul pullman della Riviera Trasporti che viaggiava in direzione Sanremo.

La violenta aggressione è avvenuta poco dopo la fermata di Bussana, a San martino dove vittima e carnefice sono saliti sul mezzo.

Poco dopo la partenza tra i due è scoppiato un diverbio e l’aggressore ha iniziato a colpire la vittima con diversi pugni al volto che hanno provocato lesioni e fratture del setto nasale.

Una violenza spropositata e senza senso che ha fatto pensare che tra i due ci fosse stata un’altra discussione prima di salire sul mezzo.

L’aggressore si è poi dileguato scendendo dal mezzo che si era fermato e si è dato alla fuga mentre il pullman riprendeva il viaggio raggiungendo la stazione dei bus di Sanremo dove le forze dell’ordine sono salite per raccogliere le testimonianze dei presenti mentre altri operatori cercavano il responsabile.

Il giovane ferito è stato portato in ospedale e verrà ascoltato per capire se conoscesse il suo aggressore e perchè sia nata la violenta discussione.

Resta il senso di insicurezza dei passeggeri del pullman e la richiesta di maggiore presenza di personale addetto alla sicurezza sui tragitti del trasporto pubblico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0