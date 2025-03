Genova – Ha riaperto questa mattina intorno alle 6 il tratto di autostrada A10 Genova – Ventimiglia che va da Genova Prà all’uscita del casello per l’Aeroporto, in direzione Genova, chiusa dalla mezzanotte per permettere i lavori di ripristino della pavimentazione all’altezza del km 4.5.

Dal pomeriggio di ieri code e rallentamenti nel tratto dove si procedeva su una sola corsia per i lavori di preparazione all’intervento della scorsa notte.