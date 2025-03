Genova – Oggi arriva la Milano-Sanremo di ciclismo e parte da piazza della Vittoria la versione al femminile, con le campionesse italiane. In occasione delle gare ciclistiche verranno adottate su parte del territorio comunale modifiche anche rilevanti alla viabilità che potrebbero avere un impatto sugli spostamenti.

Per quanto riguarda la Milano-Sanremo maschile è prevista la sospensione temporanea della circolazione nel quartiere di Voltri e dal confine con il Comune di Mele, a partire da almeno 30 minuti prima del passaggio e della gara, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella (più o meno per le 13.45) e fino al passaggio del veicolo che riporta il cartello “Fine gara ciclistica”

Chiuderanno le vie:

– Via Ovada dal confine con il Comune di Mele

– Via Lemerle

– sull’Aurelia SS1 in direzione Ponente dall’intersezione di via Lemerle con via Don Giovanni Verità fino a via Rubens (confine con Arenzano)

Inoltre scatterà il divieto di sosta e fermata con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli inadempienti dalle ore 7 alle ore 17 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, in entrambi i sensi di marcia lungo tutto il tragitto interessato dalla corsa e quindi:

– Via Ovada

– Via Lemerle (tratto a senso unico compreso tra il crocevia con via Buffa e il crocevia con via Don Giovanni Verità/ ponte sul fiume Leira)

– Via Don Giovanni Verità lato mare nel tratto compreso tra l’ingresso pedonale stazione FS ed uscita piazzale Rosa Parks

– Via Don Giovanni Verità ambo i lati nel tratto compreso tra l’ingresso a piazzare Rosa Parks e piazza Lerda

– Via Don Giovanni Verità lato monte nel tratto compreso tra via Simone da Carnoli Fra’ e via Lemerle

– Via Camozzini ambo i lati nel tratto compreso tra via Luigi Maria d’Albertis e via Romana di Voltri

– Via Rubens lato mare – stalli di sosta davanti al civico 22

– Via Rubens lato mare nel tratto compreso tra Paguro Beach e Chiringuito Ippocampo

Per la MILANO-SANREMO WOMEN che parte alle 10 da piazza della Vittoria, invece sono previste modifiche del traffico nel Municipio VIII Medio Levante dove, fino alle ore 15 di oggi, sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze vengono istituiti il divieto di sosta e il divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e smontaggio e dell’attrezzatura e struttura necessaria per lo svolgimento della gara, in piazza della Vittoria nel vialetto adiacente ai Vulcani.

Dalle ore 24 alle ore 15 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze, viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e smontaggio dell’attrezzatura e struttura necessarie per lo svolgimento della gara, in piazza della Vittoria con contestuale:

– istituzione del senso unico alternato negli stacchi di collegamento tra via Brigata Liguria e piazza della Vittoria per consentire l’accesso e il deflusso su viale Brigata Liguria dei veicoli in sosta nei predetti stacchi con l’obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all’intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Liguria.

– inversione del senso di marcia da Ponente a Levante anziché da Levante a Ponente nello stacco di collegamento tra viale Brigata Bisagno e piazza della Vittoria lato mare/Levante per consentire l’eventuale deflusso dei veicoli in caso di esaurimento di posti auto nel park interrato UPCOA con obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all’intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Bisagno.

– istituzione del senso unico alternato nello stacco di collegamento tra viale Brigata Bisagno e piazza della Vittoria lato monte/Levante per consentire l’accesso e il deflusso dei veicoli negli stalli ivi collocati con obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all’intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Bisagno.

Dalle ore 24 alle ore 15 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessata esigenze è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature e strutture necessarie per lo svolgimento della gara, in piazza della Vittoria e in via Brigata Liguria.

Dalle ore 6 alle ore 12 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito in via Cadorna, viale Brigata Bisagno direzione mare e viale Brigate Partigiane direzione mare per il transito dei ciclisti in gara.

Strada sopraelevata Aldo Moro

Dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito sulla carreggiata direzione Ponente su entrambe le carreggiate della sopraelevata, in base a quanto richiesto dall’organizzazione della manifestazione, ad eccezione dei veicoli di supporto alla gara.

Nel Municipio II Centro Ovest dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito ad eccezione dei veicoli di supporto alla gara nelle seguenti vie:

– Via di Francia – semi carreggiata lato monte direzione Ponente, nel tratto compreso tra via Fiamme Gialle e lo svincolo della strada Aldo Moro che adduce a via di Francia asse 2

– Via Fiamme Gialle

– Lungomare Canepa direzione Ponente, nel tratto compreso tra la confluenza con via Fiamme Gialle e l’innesto con la strada Guido Rossa

– Strada Guido Rossa carreggiata a monte direzione Ponente

Nel Municipio VI Medio Ponente dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito nelle seguenti vie:

– Strada Guido Rossa limitatamente alla direzione Ponente

– Via Siffredi fino alla rotatoria Siffredi/Albareto in entrambe le direzioni

– Via Albareto

– Via Puccini

– Via Soliman

– Via Merano

Dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito dalla rampa ascendente dalla rotatoria d’Acri direzione Ponente con le seguenti intersezioni:

– Via Cornigliano

– Via Casanova

– Rampa discendente dal casello autostradale di Genova Aeroporto in rotatoria Siffredi/Albareto

– Via Siffredi tratto di Ponente

– Via Buccari

– Stacco laterale da hotel CHC Airport

– Via Hermada

– Vico Schiaffino

– Via Caterina Rossi

– Via Donizetti

– Via Biancheri

– Via Ferro

– Via Mascagni

– Via Capponi

– Via Leoncavallo

– Stacco laterale ingresso Fincantieri

– Via Bottino

– Via del Costo

– Via Menotti

– Piazza Poch

– Via Capitani del Popolo

– Piazza Balestrino

– Via Corsi

– Via Monfalcone

– Via Bressanone

– Stacco laterale Centro Ansaldo

– Stacco laterale uscita officina Bonsi

– Uscita distributore Q8

– Via Insurrezione

– Uscita supermercato Coop

Dalle ore 7 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta con emozione forzata per gli inadempienti nelle seguenti vie:

– Via Puccini lato monte direzione Ponente tra l’intersezione con via Hermada e l’intersezione con vico Schiaffino

– Via Soliman su entrambi i lati

– Via Merano lato monte tra l’intersezione con piazza Poch e l’intersezione con via Siracusa

– Via Merano tra l’intersezione con via Corsi e l’intersezione con via Ala

– Via Merano tra l’intersezione con via Sant’Alberto e l’uscita dello stacco laterale dell’ufficio dell’officina Bonzi

– Via Puccini (stalli di sosta lato mare)

– Via Merano tra l’intersezione con via Corsi e l’ingresso al supermercato Coop

Nel Municipio VII Ponente dalle ore 7 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta con emozione forzata per gli inadempienti nelle seguenti vie:

– Via Merano entrambe le direzioni

– Via Multedo di Pegli nel tratto compreso tra viale Villa Chiesa e via Pacoret de Saint Bon

– Via Multedo di Pegli nel tratto compreso tra i civici 103 rosso e 121

– Via Rostan lato monte nel tratto antistante la sede della A.S. Multedo 1930

– Via Lungomare di Pegli nel tratto compreso tra via Mulinetti di Pegli e via de Nicolay

– Lungomare di Pegli ambo i lati nel tratto compreso tra il civico 223 rosso e via Teodoro di Monferrato

– Via Pegli nel tratto compreso tra viale Modugno e salita Rapalli

– Via Pegli entrambe le direzioni nel tratto compreso tra piazza Lido e via Ungaretti

– Via Pra’ carreggiata lato monte nel tratto compreso tra Rotonda Pontile e via Roana

– Via Pra’ carreggiata lato monte nel tratto compreso tra via SS. Trinità e via alle Sorgenti Sulfuree

– Via Pra’ lato mare nel tratto compreso tra i civici 70 e 248 rosso (Eurocolors)

– Via Voltri entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via alla Stazione di Voltri e inizio via Don Giovanni Verità

– Via Don Giovanni Verità entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra ingresso piazzale Rosa Parks e piazza Lerda

– Via Don Giovanni Verità lato monte nel tratto compreso tra via Simone da Carnoli Fra’ e via Lemerle

– Via Rubens lato mare – stalli di sosta altezza civico 22

– Via Rubens lato mare nel tratto compreso tra Paguro Beach e Chiringuito Ippocampo

Dalle ore 10 di sabato 22 marzo e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia sulla Aurelia da via Merano fino a via Rubens – confine con Arenzano.