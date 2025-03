Imperia- Un presidio di protesta davanti al consiglio regionale, a Genova, per chiedere la revoca del commissariamento Ato Imperiese. Lo organizzano le associazioni liguri dei consumatori Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori e Lega Consumatori che rivolgono un accorato appello ai cittadini, ai comitati, ai sindaci dei comuni dell’Ato imperiese chiedendo di sostenere le iniziative avviate per riportare democrazia nella gestione del servizio idrico ed equilibrio degli interessi tra impresa e utenti.

Le associazioni invitano i cittadini, i comitati e i sindaci a partecipare al presidio dinanzi al Consiglio Regionale della Liguria che si terrà martedì 25 marzo alle ore 10, che chiederà la revoca del commissariamento dell’Ato imperiese.

“Il commissariamento – spiegano le associazioni – sta producendo atti che vanno oltre il suo mandato e che sono tesi a limitare e ostacolare la piena realizzazione dei diritti degli utenti, con un costo di circa 200.000 euro l’anno che, in carenza di motivazione, si potrebbe configurare come danno erariale. Una situazione non più sostenibile che, se protratta, porterebbe a un vuoto democratico e a un sistema di governo del servizio idrico asimmetrico e partigiano tutto a vantaggio di Rivieracqua e in danno ai diritti degli utenti”.