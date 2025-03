Genova – Ancora disagi per il maltempo che sta interessando la Liguria con una nuova frana che ha causato la chiusura della strada statale 45 che risale verso Bargagli e Torriglia.

Lo smottamento è avvenuto al confine tra i comuni di Genova e Bargagli, poco dopo lo svincolo per Davagna e ha causato la chiusura preventiva della strada per il pericolo di nuovi cedimenti

La viabilità viene deviata sulla strada per Davagna dove, però, si è registrata un’altra frana che ha isolato la frazione di Valle.

La raccomandazione è di non mettersi in viaggio sul percorso se non strettamente necessario.

Sul posto vigili del fuoco e tecnici di Anas che stanno decidendo per far cadere un grosso masso in bilico per poi procedere ad una messa in sicurezza del tratto.