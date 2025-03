Genova – Una manifestazione per protestare contro il taglio delle linee collinari a Marassi e traffico nel caos. La protesta è stata organizzata contro il taglio delle linee collinari di Marassi (linee 37 – 356 – 47 – 82) che diventeranno navette circolari senza andare più direttamente in centro città e la realizzazione di un nuovo capolinea nei pressi di piazza Galileo Ferraris dove dovrebbe attestarsi il nuovo servizio di collegamento con il centro. Un progetto duramente osteggiato dai residenti delle zone collinari che temono di perdere u ottimo servizio che collega le zone più lontane direttamente con il centro e senza cambiare autobus.

Ma i disagi maggiori sono arrivati per il blocco della polizia locale all’incrocio tra viale Bracelli e via Fereggiano e in piazza Guicciardini ma non da via Robino, che diventa a senso unico discendente proprio nella via Bracelli, o da via del Camoscio e da via Remigio Zena che confluiscono nello stesso tratto di strada bloccata.

Automobilisti e motociclisti inferociti, a Marassi, per il blocco del traffico deciso dalla polizia locale – senza preavviso – per l’annunciata manifestazione dei Cittadini che sono contrari al progetto di rivoluzione del trasporto pubblico che prevede il taglio delle linee collinari.

L’accesso a viale Bracelli, dove si tiene la manifestazione, è stato bloccato dall’incrocio di via Fereggiano e da piazza Guicciardini ma nessuno ha impedito il passaggio in via Robino e le auto restano imbottigliate lungo le strade del quartiere senza possibilità di scampo.

A protestare sono soprattutto le persone che abitano nelle vie interessate ed alle quali non vengono date informazioni ma solo ordini perentori di fermarsi. Inutile chiedere informazioni, poiché uno degli incaricati usa subito il tono “nervoso” e risposte non certo in linea con il codice di comportamento che da sempre caratterizza il corpo dei vigili urbani.

Fortunatamente basta allontanarsi di poche centinaia di metri, in piazza Guicciardini, per incontrare personale decisamente più socievole e collaborativo ed in grado di risolvere la situazione consigliando al meglio.