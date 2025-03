Genova – Volevano molto probabilmente raggiungere il confine con la Francia ma hanno sbagliato camion i Migranti che sono stati scoperti a bordo di un mezzo pesante che viaggiava sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce.

La polizia stradale ha fermato il camion all’altezza dell’area di servizio Stura Est e quando ha aperto il portellone di carico ha trovato otto persone, tutti uomini, nascosti all’interno.

Il conducente non si era accorto di nulla ma probabilmente i Migranti erano saliti di nascosto sul camion durante una sosta.

Quando hanno capito dove si trovavano, i Migranti sono apparsi contrariati e sorpresi perché probabilmente pensavano di viaggiare in direzione di Ventimiglia.

Non si ferma il flusso di Migranti, disperati che fuggono da paesi in guerra o con gravi problemi economici, che arrivano in Italia via mare e poi vorrebbero andarsene verso Francia e nord Europa ma restano “prigionieri” dell’Italia per via del Trattato di Dublino che prevede che debbano fare richiesta di permesso di soggiorno o di riconoscimento di profugo nel primo paese incontrato che, ovviamente è appunto il nostro.