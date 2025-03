Genova – Una petizione per chiedere al Comune di sostituire ed aggiornare la cartellonistica degli Hotel presente vicino alla stazione della delegazione del levante genovese, meta di un flusso costante e considerevole di turisti.

In particolare si chiede di rimuovere un grosso cartello dove sono riportati i nominativi e le indicazioni di alberghi che non operano da tempo o che sono chiusi da un decennio e più.

Il tam tam circola nel quartiere da tempo ma in questi giorni è apparso anche un post sulla pagina dei “mugugni” del quartiere “Nervi basta degrado” sempre molto attenta agli umori e alle segnalazioni di chi vive e lavora in zona. LiguriaOggi.it aveva già trattato l’argomento in un articolo del 2022 e da allora nulla è cambiato.

“Forse sarebbe il caso di aggiornarlo – si legge in un post riferito al cartello – E’ il primo cartellone che un turista vede uscendo dalla stazione. Alberghi che non esistono più, altri (Astor) che hanno cambiato nome….”