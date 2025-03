Genova – Forti precipitazioni in assenza di allerte meteo, in queste ore, sulla città e nella zona di Rivarolo esonda il torrente Torbella creando danni e allagando strade e scantinati.

A Certosa allagato il sottopasso di Brin ma anche le vie limitrofe come via Ariosto.

Vigili del fuoco in azione per controllare garage allagati e per liberare le strade da fango e acqua.

Allagata anche via Reti a Sampierdarena e il sottopasso di via Milano è chiuso come quello di via Tea Benedetti a Campi.

Roventi le polemiche per l’assenza di allerte e avvisi per le forti precipitazioni in atto