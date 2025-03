Genova – Torna la pioggia e tornano ad allagarsi i sottopassi di Brin a Certosa e di via Tea Benedetti a Campi.

Le precipitazioni della scorsa notte hanno causato l’ormai consueto allagamento del sottopasso di Brin, nella zona di Certosa ed al capolinea della Metro. La chiusura è scattata poco prima delle 3 della scorsa notte ed è terminata intorno alle 6,15 con la fine delle precipitazioni più abbondanti.

Il provvedimento potrebbe però scattare nuovamente nel fine settimana poiché sono previste piogge anche di una certa intensità.

Dalla scorsa notte, dall’1,20 circa, è invece chiuso il sottopasso di via Tea Benedetti a Campi e che conduce alla via Superba di recentissima costruzione.

Il fenomeno si ripete con straordinaria puntualità ogni volta che a Genova piove, più o meno intensamente.

La chiusura genera disagi per automobilisti e trasportatori e crea code e rallentamenti in zona e scatena le proteste di chi si domanda perché non vengano presi provvedimenti per risolvere il problema.

(Foto di Archivio)

