Sono ben due le perturbazioni che attraverseranno la Liguria, una dopo l’altra, nel fine settimana portando forte instabilità e rovesci anche intensi come quelli della scorsa notte su parte della nostra regione. Saranno tuttavia possibili anche pause senza precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 22 Marzo 2025

Sino al primo mattino passaggio di rovesci intensi, localmente accompagnati da colpi di tuono tra il Genovese il Tigullio; nell’arco della mattinata rovesci anche sullo Spezzino occidentale; a ponente cielo nuvoloso con piogge in attenuazione e comparsa di qualche schiarita.

Tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio pausa della pioggia su quasi tutta la regione a parte piovaschi nelle aree interne.

In serata ripresa delle piogge a ponente con rovesci anche intensi nelle aree interne, in estensione nella successiva notte al settore centro-orientale.

Venti in mattinata moderati da nord tra il Savonese e il Genovese, da sud-est a levante. In giornata tendenza a disposizione da sud su tutti i settori con intensità fino a moderata in serata.

Mare mosso o localmente molto mosso.

Temperature pressochè stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+11°C e massime tra +12°C/+14°C

Nell’interno temperature minime tra 2°C/+7°C e massime tra +9°C/+12°C