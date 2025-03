Davagna (Genova) – E’ stata riaperta dopo un lungo intervento di sgombero dei massi e del terreno franato la strada provincia 14 di Davagna, nell’immediato entroterra di Genova.

Dopo la caduta massi di ieri sera sulla SP14 nei pressi del bivio di Marsiglia (km 3+500), le squadre della Città Metropolitana di Genova, con il supporto di un’azienda specializzata, sono intervenute con prontezza, ripulendo la carreggiata e posizionando barriere New Jersey di protezione.

La strada è stata riaperta alle ore 3.00 in entrambi i sensi di marcia ma sono previsti ulteriori interventi per lunedì 24 marzo

Domani, infatti, i tecnici torneranno sul posto per completare la pulizia del pietrisco e valutare la necessità di installare reti paramassi per garantire la sicurezza della viabilità nel lungo periodo.

“L’intervento delle nostre squadre ha permesso di ripristinare la viabilità in poche ore – ha spiegato il consigliere delegato alla viabilità della Città Metropolitana Andrea Rossi – garantendo sicurezza e continuità ai cittadini. Monitoriamo costantemente la situazione e, se necessario, metteremo in atto ulteriori misure di protezione del versante.”

Si raccomanda comunque massima prudenza nel tratto interessato e di seguire gli aggiornamenti.