Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del giovane di circa 20 anni che ieri sera è precipitato dalla finestra della sua abitazione nel centro storico, intorno alla mezzanotte.

I vicini di casa hanno sentito l’urlo del giovane e lo hanno visto a terra, dopo una caduta di qualche metro ed hanno chiamato i soccorsi.

Il giovane è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale dove i medici hanno riscontrato un brutto trauma cranico.

L’episodi è avvenuto in vico Lavagna, nel cuore della città vecchia ma non è chiaro come si siano svolti i fatti e se il giovane sia caduto in qualche modo o, invece, si sia gettato volontariamente.

In corso indagini per ricostruire quanto avvenuto e non appena il ragazzo starà meglio verrà ascoltato.

