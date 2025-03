Genova – Era rimasto appiedato per il furto del monopattino appena acquistato e quando lo ha visto sfrecciare per strada, proprio davanti a lui quasi non riusciva a crederci. Un ragazzo che camminava in via Avio, a Sampierdarena ha chiamato il numero di emergenza 112 per denunciare di aver visto passare il suo monopattino elettrico, rubato solo pochi giorni prima, con a bordo uno sconosciuto, probabilmente il ladro.

La polizia è intervenuta subito con una volante e dopo un breve giro per il quartiere ha individuato il monopattino nella zona della stazione e si è appostata sino all’arrivo del ragazzo che lo utilizzava e che, fermato, non ha saputo dare spiegazioni sull’origine del mezzo e non ne poteva dimostrare l’acquisto.

Gli agenti lo hanno denunciato per ricettazione e hanno restituito il monopattino al legittimo proprietario che li ha ringraziati.

