Genova – Momenti concitati e di comprensibile paura, ieri sera, in una pizzeria di via Corsica, nell’elegante quartiere di Carignano dove alcuni clienti sono venuti alle mani dopo che una persona visibilmente alterata da abbondanti bevute ha iniziato ad inveire contro un gruppo di giovani e si è scagliato contro di loro spintonandoli e cercando di farli cadere a terra.

Il gruppo ha infatti reagito alla provocazione spintonando l’aggressore che a quel punto è fuggito ed ha chiamato le forze dell’ordine sostenendo di essere stato aggredito.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e l’ambulanza del 118.

Gli animi sono stati calmati e le persone identificate e ora si valuta se denunciarle per aver comunque rovinato la serata agli altri clienti che si sono spaventati.

Più probabile, invece, lo scambio di denunce tra i protagonisti della lite e potrebbero essere le telecamere di sorveglianza a dare gli elementi utili a chiarire come si siano svolti i fatti.

