Genova – Anche Sivia Salis si è recata nella zona di Certosa e della Valpolcevera colpita dal nubifragio della scorsa notte che ha allagato sottopassi e strade e trascinato fiuni di fango e detriti. La candidata del centro sinistra nella corsa alle elezioni amministrative ha raggiunto nel pomeriggio il quartiere di Certosa ascoltando le voci dei residenti ed incontrando il presidente del Municipio locale, Federico Romeo che da tempo denuncia problemi e mancanza di prevenzione.

“Oggi sono stata in Val Polcevera – ha scritto Salis sulla sua pagina Facebook – per portare vicinanza e supporto ai cittadini che hanno subito i disagi del nubifragio di stanotte. Mi sono confrontata a lungo con il Presidente del Municipio Federico Romeo, con gli amministratori del territorio, ascoltando le necessità dei residenti per comprendere la gravità della situazione, che nelle prime ore della mattina non sembrava per nulla rassicurante.

È in casi come questi che risulta ancora più evidente come il Municipio sia il primo presidio di vicinanza con i cittadini, per garantire loro una risposta in tempo reale alle emergenze. Comune e Sindaco devono essere impegnati in una cabina di regia permanente, in contatto costante con il territorio per facilitare le attività di messa in sicurezza e, dove necessario, affiancare gli amministratori municipali nella loro attività di interlocuzione, anche con enti terzi.

Quando intervengono i sommozzatori, come in questo caso, è segno di un livello di gravità veramente alto e, anche se, per quanto tragico, ci sono stati solo danni a macchine e cose, questi eventi rappresentano sempre una ferita in un territorio che a ogni pioggia abbondante si ritrova in ginocchio.

Credo che la presenza del Comune, in questi casi, debba essere percepita soprattutto attraverso le sue azioni di prevenzione e messa in sicurezza, piuttosto che dalla presenza dei suoi rappresentanti sul territorio dopo che i danni si sono già concretizzati.