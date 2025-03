Genova – Il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi avvistato tra i volontari che stanno spalando il fango nella zona di Certosa, in Valpolcevera, dove, nella notte, un temporale certamente non da record ha allagato per l’ennesima volta il sottopasso di Brin ed ha trasformato le strade della zona attorno alla Metropolitana in torrenti in piena che hanno trascinato fango.

Le immagini, postate sui social ma non sulle pagine istituzionali e neppure in quelle private, stanno circolando sulle chat e sui canali whatsapp ma ancora non c’è una conferma che si tratti effettivamente del Primo Cittadino in carica e candidato del centro destra alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025.

Le immagini – scartando la possibilità di un fake generato con l’intelligenza artificiale, mostrano un sindaco – a memoria di chi scrive il primo – che spala il fango tra gli operai di Aster.

I bene informati rivelano che anche la candidata di centro-sinistra Silvia Salis dovrebbe raggiungere la zona di Certosa ma per incontrare i cittadini, ascoltare necessità e richieste e manifestare vicinanza a chi ha subito danni e disagi.

I danni creati dal maltempo nella zona di Certosa sono ingenti e il fango ricorda un pò le pagine più tragiche delle alluvioni che nel tempo hanno colpito la città. Dalla collina soprastante la stazione della Metropolitana sono scivolate a valle tonnellate di fango e detriti ma l’allagamento del sottopasso è ormai consuetudine triste e conosciuta, anche a fronte di precipitazioni non certo da record.

Del resto la situazione meteo non ha fatto neppure scattare l’allerta gialla prevista in caso di precipitazioni abbondanti.

La presenza del sindaco facente funzioni divide i genovesi tra chi, maliziosamente, ricorda il voto prossimo e chi invece crede nel gesto disinteressato.

