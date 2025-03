Genova – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, per diverse emergenze legate al maltempo soprattutto nella zona di Certosa e in Valpolcevera.

In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti per l’allagamento del sottopasso di Brin che ha coinvolto diverse auto parcheggiate.

I mezzi dei pompieri hanno raggiunto la zona con la squadra dei sommozzatori che hanno accettato l’assenza di persone all’interno dei veicoli.

Altre squadre sono state impegnate a monte del sottopasso di Brin per liberare le strade di via Ariosto, via Zella e via Mansueto dai detriti e dal fango trasportati dall’acqua piovana.

Poco lontano, a Rivarolo, ha esondato il torrente Torbella allagando diverse strade ma fortunatamente non si registrano feriti.

Intanto, da ieri sera, divampano le polemiche per l’assenza di Allerta Meteo con proteste soprattutto sui social.

Polemiche anche per i sottopassi che, ad ogni temporale, si allagano provocando disagi al traffico e, come in questo caso, danni alle auto,

Anche per la giornata di oggi è atteso maltempo e precipitazioni sulla Liguria.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0