Genova – Auto allagate e da buttare, tonnellate di fango e detriti per strada e negli scantinati. Residenti inferociti per le decine di segnalazioni inascoltate da anni ma anche giovani e meno al lavoro da ore, con le pale, per rimuovere il fango insieme agli operai del Comune e ai vigili del fuoco che nella notte sono arrivati anche con i sommozzatori per poter controllare se nelle auto sommerse c’erano persone intrappolate.

Danni ingenti, nella zona di Brin, a Certosa, per il nubifragio che si è abbattuto ieri sera, senza alcuna allerta, sulla Valpolcevera.

Le operazioni di ripristino della viabilità e per la riapertura del sottopasso di Brin, chiuso questa notte dalla Polizia locale a seguito degli allagamenti sono in corso.

La conclusione delle operazioni di pulizia e la riapertura della normale viabilità è prevista entro stasera.

Questa notte sono caduti circa 50mm di pioggia, tra le 22 e le 23 e hanno determinato un pesante ruscellamento proveniente da terreni privati in zona via Mansueto, a Certosa, causando uno sversamento di un’enorme quantità di detriti sulla strada che hanno trovato la loro fine corsa presso il sottopasso di Brin.

Il livello dei torrenti è rimasto sotto i primi livelli di guardia, mentre non si esclude l’esondazione di qualche tributario minore.

Durante la notte cinque uomini della Protezione civile erano già a lavoro per la rimozione dei detriti e, dalle 8 di questa mattina, sono stati affiancati per un totale di 12 volontari in azione e dagli operai di Aster per predisporre la rimozione dell’ingente quantità di detriti e di fango. Attualmente sono in corso anche le operazioni di autospurgo.

Da settimane nella zona, come in altre della città, si verificano costanti allagamenti ogni volta che cade la pioggia, anche non particolarmente abbondante e se anche il livello dell’acqua non è paragonabile, sono numerose le chiusure del sottopasso di Brin che oggi sembra un lago.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0