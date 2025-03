Genova – Prima ha minacciato di buttarsi dalla finestra e poi quando sono arrivati i carabinieri, ha puntato contro di loro una pistola per minacciarli.

Movimentato episodio, nel quartiere di Sestri Ponente dove una giovane di 30 anni ha manifestato intenti suicidi.

I vigili di casa, quando hanno capito che la donna stava pensando di lanciarsi dalla finestra del suo appartamento hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i carabinieri.

I militari hanno raggiunto l’appartamento ed hanno suonato alla porta ma la donna ha aperto puntandogli contro una pistola che fortunatamente si è rivelata essere una copia giocattolo priva del tappino rosso previsto per legge.

I militari, addestrati al riconoscimento delle armi, hanno capito che si trattava di una replica ed hanno cercato di avviare un dialogo che ha convinto la donna a posare l’arma e a lasciarsi aiutare.

Nel frattempo un’ambulanza è arrivata sul posto ed il personale sanitario ha trasferito la donna all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per un trattamento sanitario obbligatorio.

Ora si cerca di capire la motivazione che ha spinto la donna a meditare il suicidio.

Solo qualche giorno fa, sempre a Sestri, un uomo di 46 anni si era barricato in casa minacciando di farsi esplodere con tutto il palazzo. Anche in quel caso una delicata trattativa aveva riportato alla calma l’uomo.

