Non sono confortanti, dopo quanto è avvenuto a Genova nella notte tra sabato e domenica con allagamenti e danni anche ingenti nella zona della Valpolcevera, le previsioni meteo di Arpal che confermano a grandi linee lo stesso scenario anche per la prossima notte con una nuova perturbazione in arrivo da ponente e verso levante.

Dal tardo pomeriggio è infatti previsto un nuovo peggioramento su Centro-Ponente in estensione nella sera al Levante con piogge e rovesci diffusi e cumulate significative su A. Bassa probabilità di temporali forti dapprima su AB e successivamente su C con possibili

allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di

piccoli canali/rii, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento, grandine e fulmini,

piccoli smottamenti.

La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Previsioni per domani, lunedì 24 marzo 2025

Nella notte piogge e rovesci diffusi e cumulate significative su A. Bassa probabilità di temporali forti su ABC con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

Fenomeni in esaurimento al mattino e nuovi possibili rovesci pomeridiani, al più

moderati, su rilievi di Ponente.

previsioni per martedì 25 marzo 2025

Al pomeriggio rinnovata instabilità con attività cumuliforme sui rilievi appeninici ed

Alpi liguri e possibili rovesci e temporali sparsi, al più moderati.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0