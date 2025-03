Dopo il nubifragio di ieri sera sul capoluogo ligure la Liguria continua ad essere interessata da una serie di perturbazioni di origine atlantica che portano ad estrema instabilità con passaggi nuvolosi accompagnati a tratti da precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 23 Marzo 2025

Dalla prima parte della mattinata, delle piogge interesseranno il genovesato orientale, specie interno. Altrove condizioni di tempo asciutto con schiarite, ampie soprattutto a ponente.

Tra le ore centrali del giorno e il pomeriggio, permarranno condizioni di spiccata variabilità con alternanza tra sole e addensamenti, a tratti compatti e associati a qualche piovasco, in particolare in prossimità dei rilievi montuosi.

In serata, nuovo generale aumento della nuvolosità con piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, in risalita dal Mar Ligure.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, non sono esclusi rinforzi fino a tesi sui versanti padani.

Mare tra notte e mattino molto mosso, poi moto ondoso in calo a mosso sotto costa.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nelle aree interne, in generale aumento sulla costa.

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+13°C – Max: +13°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+7°C – Max: +7°C/+12°C