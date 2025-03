Genova – Alisa risponde alle polemiche scoppiate a seguito delle verifiche della Corte di Conti sull’uso – a pagamento – di un magazzino privato per custodire quasi 600 bancali di presidi sanitari (in gran parte mascherine anti covid).

Dopo le denunce fatte dai Media e gli interventi critici di alcuni esponenti politici, Alisa ritiene doveroso precisare alcuni aspetti:

“Va rimarcato – scrive Alisa – che il magazzino è stato di fondamentale importanza durante il periodo più critico della pandemia e, anche negli anni successivi, è stato un punto di riferimento logistico strategico per distribuire mascherine e dispositivi a enti, istituzioni, associazioni e Onlus. Basti pensare che per due anni ogni settimana tre tir carichi di mascherine, guanti, visiere, tute, camici materiale per i test molecolari transitavano dal magazzino per rifornire la sanità ligure. I dispositivi, peraltro, costituivano parte di quanto previsto dal piano pandemico.

Come si evince da quanto riportato dalla Corte dei Conti, il tema del materiale che si trova nei magazzini è da tempo all’attenzione di Alisa che si era fatta carico della non facile gestione dei dispositivi, a partire dalle mascherine. Va detto che, dopo il picco pandemico, le ASL non erano più interessate a quei prodotti e, infatti, nonostante i numerosi solleciti, gran parte del materiale non è più stato ritirato.