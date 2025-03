Genova – Ben 590 bancali di presidi sanitari – presumibilmente mascherine anti covid acquistati da Alisa nel 2020, in piena emergenza covid e “dimenticati” nel magazzino di un privato e mai ritirati e che sono già costati 2 milioni e mezzo di euro. Lente di ingrandimento della Corte dei Conti sull’ennesimo presunto spreco in tema sanitario .

Una verifica sui conti e sulle spese avrebbe messo in evidenza che un enorme quantità di presidi sanitari acquistati con soldi dei Contribuenti sarebbero parcheggiati da anni in un magazzino privato, sempre a spese della collettività, senza essere mai stati “ritirati” e molto probabilmente oggi inutilizzabili e da smaltire con ulteriore ingente spesa.

Sull’argomento è intervenuto il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini.

“Cinquecentonovanta (dicasi: 590!) bancali di presidi sanitari letteralmente dimenticati da A.Li.Sa in un magazzino privato pagato con risorse pubbliche – scrive Pirondini – eh già, con il centrodestra al potere è sempre il privato a guadagnarci – e mai ritirati dalle Asl liguri, che immaginiamo ne avessero bisogno come l’aria che respiriamo visto che si tratta di acquisti fatti a partire dal 2020, cioè quando eravamo in piena emergenza pandemica. È un fatto grave e uno sperpero di soldi che testimonia l’incapacità di chi governa la Regione e la sanità ligure. Auspichiamo che il materiale non ancora scaduto venga subito ritirato dalle Asl e usato, sempre che ancora serva. Ma chi ha deliberato questo spreco? Un nome, anzi due, noi l’avremmo… e purtroppo chi oggi guida l’Ente è in perfetta continuità con quella stagione fallimentare”.