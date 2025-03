Genova – Un inizio di settimana complicato per centinaia di automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della nostra regione, in particolare nelle tratte intorno al capoluogo dove si segnalano code e disagi in diversi punti.

La situazione più complicata è quella in A12, dove è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est. Al momento non si conosce la dinamica dell’accaduto e nemmeno la presenza di eventuali persone rimaste ferite. Sono pesanti, però, le ripercussioni sul traffico: la coda verso ponente ha raggiunto una lunghezza di circa 4 km.

I lavori, invece, sono la causa dei disagi segnalati in A7 nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, e in A26 tra il casello di Masone e quello di Ovada, sempre verso nord.

